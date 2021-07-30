Шанс на медаль: украинский дзюдоист поборется за "бронзу" Олимпиады-2020

Шанс на медаль: украинский дзюдоист поборется за "бронзу" Олимпиады-2020

Яков Хаммо - в одном шаге от завоевания награды.

Украинский дзюдоист Яков Хаммо (вес свыше 100 кг) вышел в бронзовый финал Олимпийских игр-2020.

В утешительной схватке украинец приемом ваза-ари победил представителя Узбекистана Бекмурода Олтибоева.

В поединке за "бронзу" соперником нашего спортсмена будет представитель ОКР Тамерлан Башаев. Начало медальной схватки - ориентировочно в 12:40.

Отметим, что в четвертьфинале Хаммо иппоном на голден скор уступил японцу Хисайоши Харасави. Несмотря на поражение, регламент турнира по дзюдо позволяет продолжить борьбу за медаль в утешительных схватках, поскольку будет разыграно сразу две "бронзы".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в активе Украины четыре "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, и пловец Михаил Романчук.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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