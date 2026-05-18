Шанс побить бомбардирский рекорд: Мальдера вызвал Ярмоленко в сборную Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко получил вызов от нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры на товарищеские матчи с Польшей и Данией, которые состоятся 31 мая и 7 июня соответственно.

36-летний лидер "бело-синих" вошел в состав национальной команды на первые поединки под руководством Мальдеры.

До этого последний раз Ярмоленко вызывали в сборную больше года назад — на матчи плей-офф за право выступать в элитном дивизионе Лиги наций против Бельгии.

Теперь же Андрей возвращается в национальную команду и продолжит погоню за званием лучшего бомбардира в истории сборной Украины.

Сейчас автором наибольшего количества голов в составе "сине-желтых" остается действующий президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко — 48 мячей в 111 матчах.

Ярмоленко нужно забить еще два гола, чтобы сравняться с Шевченко по этому показателю. Сейчас на его счету 46 мячей в 125 поединках за сборную Украины.

Сам Шевченко с юмором ответил на вопрос о том, умышленно ли Ярмоленко не вызывали в сборную, чтобы тот не побил его бомбардирский рекорд.

"Я за свою карьеру футболиста, тренера и функционера слышал много шуток. Это одна из таких супершуток. Даже смешно, когда это говорят. Я думаю, что ответил на ваш вопрос", — сказал Шевченко.

Прошлым летом Ярмоленко анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в роли профессионального футболиста. Так что грядущие матчи с Польшей и Данией могут быть прощальными для вингера в сборной Украины.

Следует отметить, что Ярмоленко также гонится за званием лучшего бомбардира в истории чемпионата Украины. Он уже сравнялся с Сергеем Ребровым на второй позиции исторического рейтинга (123 гола) и находится на расстоянии одного мяча от рекорда Максима Шацких.

Если Ярмоленко все же окончательно решит завершить карьеру этим летом, то у него остался всего один поединок, чтобы повторить или побить рекорд Шацких — 24 мая "Динамо" в заключительном туре УПЛ сыграет против "Кудровки".

