Шанс показать себя: Беринчик будет биться в андеркарде поединка Фьюри с жертвой Усика

Денис сразится за титул EBU European в легком весе.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик выйдет на ринг в андеркарде боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

Об этом 34-летний украинец сообщил на своей странице в Instagram.

Соперником Беринчика станет 37-летний француз Иван Менди, которому принадлежит пояс EBU European в легком весе. Поединок состоится 3 декабря на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм" в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Беринчик и Менди сойдутся в ринге 26 ноября, однако дату боя подвинули на неделю вперед.

В активе Беринчика 16 побед (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге. В последний раз Денис выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе. В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 - нокаутом), 5 поражений и одна ничья. Последний бой он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

Напомним, в ночь на 30 октября другой украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса. Теперь уроженца Белгорода-Днестровского ждет бой с еще одним представителем США Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира.

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