Шансы еще есть: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020

"Сине-желтые" должны попасть в четверку лучших команд из шести, занявшие в своих группах третьи места.
Сборная Украины проиграла Австрии (0:1) в лобовом матче последнего тура группового этапа Евро-2020. Команда Андрея Шевченко с тремя очками финишировала на втором месте в квартете С и не обеспечила себе место в плей-офф.
Несмотря на досадное поражение, "сине-желтые" еще могут попасть в 1/8 финала турнира. Согласно регламенту, в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут третье место.
Таким образом, сборной Украины остается надеяться чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.
Группа A
Обойти Швейцарию из группы A уже не получится - "крестоносцы" заняли третье место, набрав 4 очка.
|№
|команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|В
|1
|ИТАЛИЯ
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|УЭЛЬС
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|3
|ШВЕЙЦАРИЯ
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|ТУРЦИЯ
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
А вот в других квартетах еще не все ясно. Необходимые результаты в заключительном туре могут позволить украинцам превзойти по крайней мере две из команд, которые также займут третье место.
Группа В
Что надо Украине: Победа Дании над Россией и поражение Финляндии в игре с бельгийцами. Или победа Дании 1:0, 2:1, если Финляндия сыграет вничью. Также победа или ничья России при поражении Финляндии.
|№
|команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|В
|1
|БЕЛЬГИЯ
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|РОССИЯ
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|ФИНЛЯНДИЯ
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|ДАНИЯ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Группа D
Что надо Украине: ничья в матче Хорватия - Шотландия.
|№
|команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|В
|1
|ЧЕХИЯ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|2
|АНГЛИЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|3
|ХОРВАТИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
Группа Е
Что надо Украине: Победа Словакии над Испанией и ничья или поражение Польши в матче со шведами, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.
|№
|команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|В
|1
|ШВЕЦИЯ
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|СЛОВАКИЯ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|ИСПАНИЯ
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|ПОЛЬША
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
Группа F
Что надо Украине: поражение Португалии от Франции или Германии от Венгрии с разницей в три и более мячей.
|№
|команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|В
|1
|ФРАНЦИЯ
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|ГЕРМАНИЯ
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|3
|ПОРТУГАЛИЯ
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|4
|ВЕНГРИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
- Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.
- Если Украина попадет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (сейчас лидирует Швеция) или F (лидирует Франция).