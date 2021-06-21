Шансы еще есть: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2020

"Сине-желтые" должны попасть в четверку лучших команд из шести, занявшие в своих группах третьи места.

Сборная Украины проиграла Австрии (0:1) в лобовом матче последнего тура группового этапа Евро-2020. Команда Андрея Шевченко с тремя очками финишировала на втором месте в квартете С и не обеспечила себе место в плей-офф.

Несмотря на досадное поражение, "сине-желтые" еще могут попасть в 1/8 финала турнира. Согласно регламенту, в плей-офф выходят победители групп, вторые места, а также 4 из 6 команд, которые займут третье место.

Таким образом, сборной Украины остается надеяться чтобы хотя бы в двух группах сборные на 3-й позиции имели показатели хуже, чем у команды Шевченко.

Группа A

Обойти Швейцарию из группы A уже не получится - "крестоносцы" заняли третье место, набрав 4 очка.

№ команда И В Н П М В 1 ИТАЛИЯ 3 3 0 0 7-0 9 2 УЭЛЬС 3 1 1 1 3-2 4 3 ШВЕЙЦАРИЯ 3 1 1 1 4-5 4 4 ТУРЦИЯ 3 0 0 3 1-8 0

А вот в других квартетах еще не все ясно. Необходимые результаты в заключительном туре могут позволить украинцам превзойти по крайней мере две из команд, которые также займут третье место.

Группа В

Что надо Украине: Победа Дании над Россией и поражение Финляндии в игре с бельгийцами. Или победа Дании 1:0, 2:1, если Финляндия сыграет вничью. Также победа или ничья России при поражении Финляндии.

№ команда И В Н П М В 1 БЕЛЬГИЯ 2 2 0 0 5-1 6 2 РОССИЯ 2 1 0 1 1-3 3 3 ФИНЛЯНДИЯ 2 1 0 1 1-1 3 4 ДАНИЯ 2 0 0 2 1-3 0

Группа D

Что надо Украине: ничья в матче Хорватия - Шотландия.

№ команда И В Н П М В 1 ЧЕХИЯ 2 1 1 0 3-1 4 2 АНГЛИЯ 2 1 1 0 1-0 4 3 ХОРВАТИЯ 2 0 1 1 1-2 1 4 ШОТЛАНДИЯ 2 0 1 1 0-2 1

Группа Е

Что надо Украине: Победа Словакии над Испанией и ничья или поражение Польши в матче со шведами, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

№ команда И В Н П М В 1 ШВЕЦИЯ 2 1 1 0 1-0 4 2 СЛОВАКИЯ 2 1 0 1 2-2 3 3 ИСПАНИЯ 2 0 2 0 1-1 2 4 ПОЛЬША 2 0 1 1 2-3 1

Группа F

Что надо Украине: поражение Португалии от Франции или Германии от Венгрии с разницей в три и более мячей.

№ команда И В Н П М В 1 ФРАНЦИЯ 2 1 1 0 2-1 4 2 ГЕРМАНИЯ 2 1 0 1 4-3 3 3 ПОРТУГАЛИЯ 2 1 0 1 5-4 3 4 ВЕНГРИЯ 2 0 1 1 1-4 1

Украина с 3 очками финишировала третьей в группе C. Нидерланды (9 баллов) - первые, Австрия (6) - вторая, Северная Македония (0) - последняя.

Если Украина попадет с 3-го места в 1/8 финала, то ее соперником будет победитель группы E (сейчас лидирует Швеция) или F (лидирует Франция).

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