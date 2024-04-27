Шансы на титул тают: "Ливерпуль" в результативном матче не сумел обыграть "Вест Хэм" (видео)

Команда Юргена Клоппа потеряла очки в четырех из последних пяти матчей чемпионата Англии.

"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с "Вест Хэмом" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2 .

Хозяева вышли вперед перед перерывом – на 43-й минуте голом отличился Джеррод Боуэн.

После перерыва "красные" смогли ответить усилиями Эндрю Робертсона, который забил на 48-й минуте.

На 65-й минуте "красные" повели в счете – полузащитник "молотобойцев" Томаш Соучек пытался выбить мяч, но угодил в своего голкипера Альфонса Ареола, что привело к взятию ворот.

Однако удержать победный счет команде Юргена Клоппа не удалось. На 77-й минуте точный удар Майкла Антонио спас лондонский клуб от поражения.

Обзор матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Ливерпуля" это уже четвертая потеря очков за пять последних матчей в АПЛ. "Мерсисайдцы" с 75 баллами остались на третьем месте. Впереди них идут "Арсенал" (77, поединок в запасе) и "Манчестер Сити" (76, две игры в запасе). "Вест Хэм" (49 очков) находится на восьмой позиции.

В следующем туре "Ливерпуль" 5 мая примет "Тоттенхэм", а "Вест Хэм" в тот же день на выезде сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

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