Шансы Украины выросли: аналитики обновили медальный прогноз на Олимпийские игры-2020

Нашим спортсменам предрекают 21 награду, 8 из которых - "золотые".

Ведущее американское аналитическое издание Gracenote опубликовало последнюю версию ожидаемого медального зачета Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио.

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Согласно прошлому прогнозу от 14 апреля 2021 года, украинская сборная могла рассчитывать на Олимпиаде на 21 награду: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Теперь же специалисты пересмотрели ожидания и предсказывают нашей команде более оптимистичный результат - 8 золотых медалей, 5 серебряных и 8 бронзовых.

При таком раскладе Украина может занять 12-е место в общем медальном зачете. Апрельский прогноз "ставил" нашу команду на 15-ю строчку.

gracenote.com

Выиграет медальный зачет, по мнению аналитиков Gracenote, сборная США. Однако медалей американцам прогнозируют уже значительно меньше - 96 против 114.

Также специалисты предполагают, что второй по количеству наград станет команда Олимпийского комитета России, которая из-за допинг-скандала лишена на Играх официального названия страны, а также национального флага и гимна. Китай же должен опуститься на третье место по выигранным медалям.

gracenote.com

На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Это наименьшее количество участников от нашей страны на летних Играх за время независимости.

Напомним, на предыдущих летних Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году Украину представляли 206 спортсменов, а медалей было выиграно только 11: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Украинская команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете, который выиграла команда США.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.

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