Шансы Украины выросли: аналитики обновили медальный прогноз на Олимпийские игры-2020

Нашим спортсменам предрекают 21 награду, 8 из которых - "золотые".
Ведущее американское аналитическое издание Gracenote опубликовало последнюю версию ожидаемого медального зачета Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио.
Смотрите также: Календарь Олимпиады-2020: когда соревнуются украинцы
Согласно прошлому прогнозу от 14 апреля 2021 года, украинская сборная могла рассчитывать на Олимпиаде на 21 награду: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Теперь же специалисты пересмотрели ожидания и предсказывают нашей команде более оптимистичный результат - 8 золотых медалей, 5 серебряных и 8 бронзовых.
При таком раскладе Украина может занять 12-е место в общем медальном зачете. Апрельский прогноз "ставил" нашу команду на 15-ю строчку.
Выиграет медальный зачет, по мнению аналитиков Gracenote, сборная США. Однако медалей американцам прогнозируют уже значительно меньше - 96 против 114.
Также специалисты предполагают, что второй по количеству наград станет команда Олимпийского комитета России, которая из-за допинг-скандала лишена на Играх официального названия страны, а также национального флага и гимна. Китай же должен опуститься на третье место по выигранным медалям.
На Олимпиаде-2020 честь Украины будут защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). Это наименьшее количество участников от нашей страны на летних Играх за время независимости.
Напомним, на предыдущих летних Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году Украину представляли 206 спортсменов, а медалей было выиграно только 11: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Украинская команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете, который выиграла команда США.
- Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.
- На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.
Смотрите также: Олимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике