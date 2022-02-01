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Шантажировал, чтобы получить желаемое: американского хоккеиста наказали за изнасилование несовершеннолетней девушки

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Шантажировал, чтобы получить желаемое: американского хоккеиста наказали за изнасилование несовершеннолетней девушки

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Спортсмен получил условный приговор.

Форварду российского "Локомотива" Риду Буше вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Американский спортсмен получил год тюрьмы условно с четырьмя испытательными сроками. Если хоккеист нарушит условия приговора, его наказание может быть пересмотрено – до 15 лет лишения свободы с включением в список насильников.

Преступление произошло в 2011 году. В то время Буше было 17 лет. Он временно жил в приемной семье в рамках программы развития американского хоккея. Здесь он находился при подготовке юниорской сборной США к участию в чемпионате мира. Однажды спортсмен изнасиловал 12-летнюю дочь хозяев дома, в том числе применив шантаж: он обещал распространить видеоролик (который она явно не хотела делать публичным) с ее танцами, если она не согласится вступить с ним в контакт.

Сначала вина была квалифицирована как преступление сексуального характера первой ступени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Позже судья разрешил Риду подать заявление о меньшем обвинении и согласился осудить его без предварительного заключения, учитывая возраст Буши на момент изнасилования, а также срок давности преступления.

  • Всего в КХЛ Буши сыграл в 118 матчах, набрав 92 (44+48) очка по системе "гол+пасс"). У НХЛ на его счету 42 (20+22) очка в 133 матчах.
  • В составе "Авангарда" Буше стал обладателем Кубка Гагарина.

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