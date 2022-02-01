Шантажировал, чтобы получить желаемое: американского хоккеиста наказали за изнасилование несовершеннолетней девушки

Спортсмен получил условный приговор.

Форварду российского "Локомотива" Риду Буше вынесли приговор за изнасилование несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщает Detroit Free Press.

Американский спортсмен получил год тюрьмы условно с четырьмя испытательными сроками. Если хоккеист нарушит условия приговора, его наказание может быть пересмотрено – до 15 лет лишения свободы с включением в список насильников.

Преступление произошло в 2011 году. В то время Буше было 17 лет. Он временно жил в приемной семье в рамках программы развития американского хоккея. Здесь он находился при подготовке юниорской сборной США к участию в чемпионате мира. Однажды спортсмен изнасиловал 12-летнюю дочь хозяев дома, в том числе применив шантаж: он обещал распространить видеоролик (который она явно не хотела делать публичным) с ее танцами, если она не согласится вступить с ним в контакт.

Сначала вина была квалифицирована как преступление сексуального характера первой ступени, за которое предусмотрено наказание от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Позже судья разрешил Риду подать заявление о меньшем обвинении и согласился осудить его без предварительного заключения, учитывая возраст Буши на момент изнасилования, а также срок давности преступления.

Всего в КХЛ Буши сыграл в 118 матчах, набрав 92 (44+48) очка по системе "гол+пасс"). У НХЛ на его счету 42 (20+22) очка в 133 матчах.

В составе "Авангарда" Буше стал обладателем Кубка Гагарина.

Читайте также:

Предлагал помочь с работой по интиму: бывшего тренера Шевченко обвиняют в сексуальных домогательствах

Призвал к групповому изнасилованию: в Испании требуют уволить тренера женской футбольной команды

Звезду "Манчестер Юнайтед" арестовали по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки