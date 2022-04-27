Шапаренко — о войне в Украине: дома моих родителей в Донецкой области уже нет

Шапаренко — о войне в Украине: дома моих родителей в Донецкой области уже нет

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко рассказал о тяжелой ситуации в Донецкой области, где его родители потеряли дом из-за военных действий России.

Поселок городского типа Большая Новоселка, где родился футболист, оккупирована российскими войсками.

"Там, где родители мои жили, в Донецкой области, там уже все, вроде как Россия. Дома нет, там бомбят. Как и у всех, жизнь изменилась не к лучшему", — рассказал Шапаренко в комментарии SportArena.

Также хавбек поделился целью благотворительных матчей "Динамо".

"Этими матчами мы помогаем Украине, приносим людям хоть какие-то положительные эмоции. Они смотрят на нас, болеют, переживают. Мы тоже переживаем за нашу страну, следим за происходящим. Стараемся собрать денег и переводим их на фронт", — отметил он.

Напомним, что в рамках благотворительного матча "Боруссия" — "Динамо" в Германии собрали не менее 400 тысяч евро для Украины

В рамках благотворительного матча "Боруссия" — "Динамо" в Германии собрали не менее 400 тысяч евро для Украины.

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