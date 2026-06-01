Шеченко отреагировал на дебютную победу Мальдеры во главе сборной Украины

Андрей Шевченко и Андреа Мальдера / © УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Польшей в товарищеском матче.

"Поздравляю команду с победой! Андреа Мальдеру и его тренерский штаб — с удачным дебютом во главе национальной команды. Впереди много работы и важных матчей. Спасибо болельщикам за поддержку сборной. Двигаемся дальше. Слава Украине!" — написал Шевченко на своей странице в Instagram.

Сборная Украины во Вроцлаве победила поляков со счетом 2:0. Голами за "сине-желтых" отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Благодаря этому Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Шевченко по голам за сборную Украины. Сейчас на его счету 47 мячей за национальную команду и лишь один точный удар отделяет его от Шевченко, который забил 48 голов в футболке "сине-желтых".

Этот поединок стал первым для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера сборной Украины.

С 2016 по 2021 год Мальдера был помощником Андрея Шевченко в национальной команде — тогда "сине-желтые" с первого места вышли на Евро-2020, где сумели добраться до исторического четвертьфинала.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

