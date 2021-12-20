Шедевр через всю площадку: вратарь сборной Украины по футзалу отметился удивительным голом (видео)

Шедевр через всю площадку: вратарь сборной Украины по футзалу отметился удивительным голом (видео)

Александру Сухову удался роскошный удар на последних секундах матча.

Голкипер сборной Украины по футзалу Александр Сухов стал автором эффектного забитого мяча в товарищеском поединке с Азербайджаном.

24-летний страж ворот киевского ХИТа отличился на последних секундах, когда соперник решил снять вратаря и выпустить пятого полевого игрока.

Украинский голкипер остановил атаку Азербайджана, перехватив мяч. А затем мгновенно ввел его в игру и зрелищным ударом через всю площадку поразил ворота соперников.

Таким образом, Сухов установил окончательный счет во встрече - 5:1 в пользу "сине-желтых".

"У каждого голкипера из футзала есть мысли о карьере нападающего. Точный удар от ворот - и вынимай", - подписала ролик с голом Александра пресс-служба УАФ.

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