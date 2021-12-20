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Шедевр через всю площадку: вратарь сборной Украины по футзалу отметился удивительным голом (видео)

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Шедевр через всю площадку: вратарь сборной Украины по футзалу отметился удивительным голом (видео)

futsal.com.ua

Александру Сухову удался роскошный удар на последних секундах матча.

Голкипер сборной Украины по футзалу Александр Сухов стал автором эффектного забитого мяча в товарищеском поединке с Азербайджаном.

24-летний страж ворот киевского ХИТа отличился на последних секундах, когда соперник решил снять вратаря и выпустить пятого полевого игрока.

Украинский голкипер остановил атаку Азербайджана, перехватив мяч. А затем мгновенно ввел его в игру и зрелищным ударом через всю площадку поразил ворота соперников.

Таким образом, Сухов установил окончательный счет во встрече - 5:1 в пользу "сине-желтых".

"У каждого голкипера из футзала есть мысли о карьере нападающего. Точный удар от ворот - и вынимай", - подписала ролик с голом Александра пресс-служба УАФ.

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