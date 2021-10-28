Шедевр: футболист "Ливерпуля" забил удивительный гол ударом скорпиона (видео)

Дивок Ориги красивым забитым мячом помог "мерсисайдцам" пройти дальше в Кубке лиги.

Нападающий "Ливерпуля" Девок Ориги отличился необычным голом в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с представителем Чемпионшипа "Престоном".

На 84-й минуте бельгийский футболист удвоил преимущество в счете команды Юргена Клоппа, причем сделал это в изысканной манере.

После навеса защитника Костаса Цимикаса мяч попал в перекладину, его подхватил другой защитник Неко Уильямс и попытался пробить по воротам. Эта попытка была заблокирована, но Ориги вовремя сориентировался в эпизоде и красиво перекинул голкипера ударом скорпиона.

Есть только один способ start your day...



Большая дюжина сломанных, интенсивный финиш на Deepdale pic.twitter.com/mKPPsqAEGN — Liverpool FC (@LFC) October 28, 2021

Видеообзор матча

Поединок завершился победой "красных" со счетом 2:0 . Первый гол в этом матче на 62-й минуте забил японский вингер Такуми Минамино.

. Первый гол в этом матче на 62-й минуте забил японский вингер Такуми Минамино. Кроме "Ливерпуля", в четвертьфинал Кубка английской лиги вышли "Арсенал", "Брентфорд", "Челси", "Лестер", "Сандерленд", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм". Четвертьфинальные пары станут известны 30 октября.

Читайте также:

Голевое чутье: лучший бомбардир в истории "Шахтера" курьезно забил задницей в Бразилии (видео)

Дважды в ту же "девятку": румынский Роналдо оформил фантастический дубль за несколько минут (видео)

Комментатор клубного канала "Динамо" перепутал команды и радовался голу "Шахтера": забавное видео

В Сети высмеяли ужасную графику популярного футбольного симулятора: лица игроков стали мемами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку