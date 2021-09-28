Шедевр Месси и сейвы лучшего вратаря Евро-2020: ПСЖ победил "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)

Александр Зинченко пропустил поединок из-за травмы.

ПСЖ обыграл "Манчестер Сити" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Поединок стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 2:0.

В первом тайме зрители увидели открытый футбол. Команды обменивались опасными атаками и создали немало моментов как у одних, так и у других ворот.

Открыть счет довольно быстро удалось парижанам. На 8-й минуте Килиан Мбаппе с правого фланга выкатил в центр на Неймара, бразилец не сумел пробить, но потом мяч подхватил Идрисса Гуйе и вогнал его в "девятку" ворот английского клуба.

После этого иницатива практически полностью перешла к "горожанам", которые изо всех сил пытались отыграться. Роскошный шанс для этого возник на 26-й минуте. Дважды попали в перекладину "горожане" в течение одной атаки. Сначала Рахим Стерлинг головой попал в каркас ворот, а затем Бернарду Силва с метра добивал ногой в пустые ворота, но фортуна снова отвернулась от подопечных Хосепа Гвардиолы.

До перерыва "Сити" еще несколько раз побеспокоил вратаря парижан Джанлуиджи Доннарумму, для которого это был дебютный матч за французский клуб в Лиге чемпионов. Родри неплохо приложился с дальней дистанции, а Рубен Диаш головой замыкал подачу на дальней штанге, однако в обоих случаях итальянский голкипер спас свою команду.

Еще один примечательный эпизод случился за пять минут до перерыва. Кевин Де Брюйне влетел прямой ногой в голень Гуйе. Как было видно из видеоповторов, этот жесткий фол, вероятно, тянул на красную карточку, но арбитр ограничился "горчичником" для лидера "Манчестер Сити".

На второй тайм футболисты английского клуба вышли чрезвычайно заведенными и сразу же пошли в атаку. Удару Стерлинга в падении не хватило точности, а выстрел низом от Де Брюйне ногой парировал Доннарумма.

Игра вторым номером не стала приговором для команды Маурисио Почеттино. Напротив, в контратаке парижане удвоили преимущество в счете. И сделал это не кто иной, как Лионель Месси. Аргентинец на 74-й минуте забил дебютный гол в футболке французского клуба. Лео элегантно обыгрался с Мбаппе и с линии штрафной поразил правый верхний угол ворот ворот Эдерсона.

В конце встречи "горожане" попытались хотя бы сократить отставание в счете, но все напрасно. В компенсированное время Доннарумма парировал опасный удар Мареза со штрафного. В итоге лучший вратарь Евро-2020 сохранил свои ворота на замке в дебютной еврокубковой игре за ПСЖ.

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на этот матч. Саша пропустит октябрьские матчи сборной Украины в отборе ЧМ-2022 из-за надрыва икроножной мышцы.

В другом матче второго тура группы А немецкий "РБ Лейпциг" дома проиграл бельгийскому "Брюгге" - 1:2.

Положение в квартете A после второго тура: ПСЖ - 4 очка, "Брюгге" - 4, "Ман Сити" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.

Поединки 3-го тура состоятся 19 октября: ПСЖ - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - "Ман Сити".

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