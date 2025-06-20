Шедевр Месси помог "Интеру" Майами одолеть "Порту" на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

Лионель Месси / © Associated Press

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"Интер" Майами обыграл "Порту" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте завершился со счетом 2:1 .

Португальский клуб открыл счет уже на 8-й минуте встречи – Саму Омородион реализовал пенальти. Благодаря этому голу "драконы" ушли на перерыв в роли лидера.

На старте второго тайма американский клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, оформил камбэк. Сначала на 47-й минуте счет сравнял Теласко Сеговия.

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А уже на 54-й минуте 37-летний Лионель Месси забил шедевральный гол прямым ударом со штрафного, который в итоге оказался победным.

Обзор матча "Интер" Майами – "Порту"

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче 2-го тура группы A бразильский "Палмейрас" обыграл египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0.

В первом туре "Интер" Майами сыграл вничью с "Аль-Ахли" (0:0), а "Порту" разделил очки с "Палмейрасом" (0:0).

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Перед заключительным туром "Палмейрас" (4 очка) возглавляет квартет A. На второй строчке идет "Интер" Майами (4 балла). На третьей и четвертой позициях соответственно расположились "Порту" и "Аль-Ахли", которые имеют в своем активе по одному зачетному пункту.

В последнем туре 24 июня "Интер" Майами сыграет с "Палмейрасом", а "Порту" сойдется с "Аль-Ахли". В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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