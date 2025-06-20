- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 2 мин
Шедевр Месси помог "Интеру" Майами одолеть "Порту" на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)
Клуб Дэвида Бекхэма совершил победный камбэк в игре против "драконов".
"Интер" Майами обыграл "Порту" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте завершился со счетом 2:1.
Португальский клуб открыл счет уже на 8-й минуте встречи – Саму Омородион реализовал пенальти. Благодаря этому голу "драконы" ушли на перерыв в роли лидера.
На старте второго тайма американский клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, оформил камбэк. Сначала на 47-й минуте счет сравнял Теласко Сеговия.
А уже на 54-й минуте 37-летний Лионель Месси забил шедевральный гол прямым ударом со штрафного, который в итоге оказался победным.
Обзор матча "Интер" Майами – "Порту"
Будет добавлен в скором времени.
В другом матче 2-го тура группы A бразильский "Палмейрас" обыграл египетский "Аль-Ахли" со счетом 2:0.
В первом туре "Интер" Майами сыграл вничью с "Аль-Ахли" (0:0), а "Порту" разделил очки с "Палмейрасом" (0:0).
Перед заключительным туром "Палмейрас" (4 очка) возглавляет квартет A. На второй строчке идет "Интер" Майами (4 балла). На третьей и четвертой позициях соответственно расположились "Порту" и "Аль-Ахли", которые имеют в своем активе по одному зачетному пункту.
В последнем туре 24 июня "Интер" Майами сыграет с "Палмейрасом", а "Порту" сойдется с "Аль-Ахли". В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.
На нашем сайте доступно полное расписание и результаты всех матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Также вы можете просмотреть все группы и турнирные таблицы Клубного чемпионата мира-2025, которые обновляются после сыгранных поединков.