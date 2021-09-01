Шедевр Яремчука и драма в концовке: Сборная Украины повторно не смогла обыграть Казахстан в отборе ЧМ-2022

Шедевр Яремчука и драма в концовке: Сборная Украины повторно не смогла обыграть Казахстан в отборе ЧМ-2022

"Сине-желтые" продолжают идти без побед.

Сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Казахстана в матче 4-го тура отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе "Астана-Арена" в Нур-Султане завершилась со счетом 2:2.

"Сине-желтые" забили уже в первой своей атаке. На 2-й минуте Роман Яремчук получил мяч перед штрафной площадью хозяев, дважды набил его грудью и забросил сферу за шиворот Стасу Покатилову.

До перерыва украинцы вполне могли довести дело и до разгрома, но трижды хозяев от гола спасал каркас ворот. В него попадали Эдуард Соболь, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук.

Во втором тайме забивать могли уже Виталий Миколенко и Эдуард Соболь, но оба не реализовали свои выходы один на один с Покатиловым.

Казахстан же на 68-й минуте даже сравнял счет, но гол Абата Аймбетова был отменен из-за офсайда у него. Но прошло всего несколько минут, и хозяева забили уже по правилам. Руслан Валиулин получил мяч в штрафной площади нашей сборной и без сопротивления со стороны защитников пробил Андрея Пятова.

Настоящая же драма случилась уже в компенсированное ко второму тайму время. Сначала Даниил Сикан с пары метров затолкал мяч в ворота хозяев. А спустя всего три минуты Валиулин оформил дубль и "украл" у подопечных Александра Петракова победу.

После четырех матчей отбора ЧМ-2022 в активе украинской сборной 4 очка. "Сине-желтые" сыграли вничью 1:1 против Франции, Финляндии и Казахстана.

В активе казахов два очка в трех встречах.

После выездного поединка с Казахстаном сборная Украины вернется в Киев, чтобы в матче следующего тура квалификации на мундиаль принять Францию. Игра состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский".

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