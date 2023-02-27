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Шедевральный гол игрока с ампутированной ногой признан лучшим в 2022 году по версии ФИФА (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Шедевральный гол игрока с ампутированной ногой признан лучшим в 2022 году по версии ФИФА (видео)

Марцин Олекса/twitter.com/FIFAWorldCup

Марцин Олекса получил премию Пушкаша.

Международная федерация футбола (ФИФА) на церемонии The Best Football Awards-2022 объявила имя победителя на премию Пушкаша, которую вручают автору лучшего гола по итогам года.

Так, обладателем этой награды стал футболист-ампутант Марцин Олекса (Польша), забивший гол боковыми ножницами в чемпионате Польши среди игроков с ампутированными конечностями.

В тройку финалистов также вошли форвард сборной Бразилии Ришарлисон (гол боковыми ножницами в ворота сербов на чемпионате мира-2022) и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет (гол в ворота ПАОКа в Лиге конференций).

Видео голов финалистов на Премию Пушкаша

В прошлом году премию Пушкаша получил аргентинец Эрик Ламела за свой гол рабоной в матче АПЛ за "Тоттенхэм" против "Арсенала".

Ранее сообщалось, что ФИФА назвала троих претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
912
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