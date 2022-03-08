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Шедевральный гол Малиновского в ворота "Ювентуса" признан лучшим мячом "Аталанты" в феврале: видео

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Шедевральный гол Малиновского в ворота "Ювентуса" признан лучшим мячом "Аталанты" в феврале: видео

twitter.com/Atalanta_BC

Руслану удался роскошный удар издалека.

Украинский футболист итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский стал автором лучшего гола клуба по итогам февраля.

28-летний полузащитник "бергамасков" победил в голосовании болельщиков благодаря шедевральному мячу, забитому в рамках 25-го тура Серии А против туринского "Ювентуса".

Отметим, что это взятие ворот произошло на 76-й минуте. Получив пас от одноклубника во время розыгрыша штрафной, Малиновский ударом метров с 25 положил игровой снаряд точно в верхний угол голкипера "старой синьоры".

  • Матч против "Ювентуса" завершился для "Аталанты" со счетом 1:1;
  • В этом сезоне на счету Малиновского 31 поединок во всех турнирах, девять забитых голов и две результативные передачи;
  • В настоящее время "Аталанта" занимает шестое место в турнирной таблице внутреннего первенства. После 27 сыгранных матчей в активе "бергамасков" 47 очков и есть еще игра в запасе.
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