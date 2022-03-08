Шедевральный гол Малиновского в ворота "Ювентуса" признан лучшим мячом "Аталанты" в феврале: видео

Шедевральный гол Малиновского в ворота "Ювентуса" признан лучшим мячом "Аталанты" в феврале: видео

Руслану удался роскошный удар издалека.

Украинский футболист итальянской " Аталанты " Руслан Малиновский стал автором лучшего гола клуба по итогам февраля.

28-летний полузащитник "бергамасков" победил в голосовании болельщиков благодаря шедевральному мячу, забитому в рамках 25-го тура Серии А против туринского "Ювентуса".

Отметим, что это взятие ворот произошло на 76-й минуте. Получив пас от одноклубника во время розыгрыша штрафной, Малиновский ударом метров с 25 положил игровой снаряд точно в верхний угол голкипера "старой синьоры".