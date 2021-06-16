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Шедевральный гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам 1-го тура Евро-2020 (видео)

Шедевральный гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам 1-го тура Евро-2020 (видео)

Среди номинантов также Патрик Шик, Криштиану Роналду и Штефан Лайнер.

УЕФА объявил имена игроков, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей 1-го тура группового этапа Евро-2020.

В список из 4 номинантов попал полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, который отличился невероятно красивым мячом в воротах команды Нидерландов.

Компанию украинцу составили защитник сборной Австрии Штефан Лайнер, форвард Чехии Патрик Шик, который забил почти с центра поля и гол Криштиану Роналду после роскошной комбинации португальской команды.

ТСН Проспорт предлагает читателям выбрать лучший гол по итогам стартового тура Евро-2020.

  • Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также команды Австрии и Северной Македонии. В матче 1-го тура Австрия обыграла Северную Македонию (3:1).
  • Следующий матч "сине-желтые" сыграют в четверг, 17 июня. Соперником команды Шевченко будет сборная Северной Македонии. Начало поединка - в 16:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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