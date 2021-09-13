Шериф - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Шериф - Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины стартует в групповом этапе элитного еврокубка.

В среду, 15 сентября, донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22 против молдавского "Шерифа".

Игра состоится в Тирасполе на стадионе "Шериф". Начало поединка - в 19:55.

Где смотреть матч Шериф - Шахтер

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Шериф - Шахтер

Фаворитом поединка в Тирасполе букмекерские конторы считают донецкую команду. На победу "горняков" можно поставить с коэффициентом 1.88. Ничья - 3.80. Победа "Шерифа" - 4.54.

В другом матче стартового тура группы D миланский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет мадридский "Реал". Матч начнется 15 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку