"Шериф" - "Шахтер": команды объявили составы на дебютный матч в Лиге чемпионов

"Шериф" - "Шахтер": команды объявили составы на дебютный матч в Лиге чемпионов

До старта поединка остается менее часа.

Молдавский "Шериф" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шериф": Атанасиадис, Костанца, Арболеда, Дуланто, Криштиану, Тилль, Аддо, Траоре, Коловос, Кастаньеда, Яхшибоев.

Запасные: Пащенко, Челядник, Коджокари, Бруно, Джульен, Кожокару, Николов, Раделич, Янсане.

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Тете, Антонио, Майкон, Педриньо, Фернандо, Траоре.

Запасные: Шевченко, Алан Патрик, Бондаренко, Бондарь, Витао, Конопля, Корниенко, Марлос, Мудрик, Сикан, Степаненко, Судаков.

Поединок "Шериф" - "Шахтер" состоится в Тирасполе на стадионе "Шериф". Начало встречи - в 19:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

В другом матче стартового тура группы D миланский "Интер" на "Джузеппе Меацца" примет мадридский "Реал". Матч начнется 15 сентября в 22:00.

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 28 сентября: "Шахтер" - "Интер", "Реал" - "Шериф".

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатели третьих мест перейдут в Лигу Европы, где в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли вторые места в группах ЛЕ.

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