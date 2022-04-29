"Шериф" Вернидуба, который служит в ВСУ, досрочно стал чемпионом Молдовы

"Шериф" Вернидуба, который служит в ВСУ, досрочно стал чемпионом Молдовы

"Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба выиграл золотые награды чемпионата Молдавии.

Тираспольский клуб досрочно гарантировал себе чемпионский титул после победы над "Динамо-Авто" (3:0) в 26-м туре национального первенства.

Команда 56-летнего украинского специалиста стала чемпионом Молдовы уже в 20-й раз в своей истории. "Шериф" остается самым титулованным клубом Молдовы. На счету тираспольцев 39 завоеванных трофеев за 25 лет существования клуба.

В следующем сезоне "Шериф" снова сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В нынешней кампании команда Вернидуба впервые в истории пробилась в групповой этап главного еврокубка, где сенсационно обыграла донецкий "Шахтер" и мадридский "Реал". Заняв третье место в своем квартете, "Шериф" отправился в плей-офф Лиги Европы.

Сам Вернидуб после начала полномасштабного вторжения российских войск сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, где сейчас защищает родную страну от оккупантов.

Ранее сообщалось, что сын Юрия Вернидуба Виталий будет воспитывать своих детей в огромной ненависти к России.

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