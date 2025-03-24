Шесть голов и серия пенальти: Испания с Нидерландами разыграли путевку в полуфинал Лиги наций (видео)

Сборная Испании осилила национальную команду Нидерландов в ответном матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25. Основное и дополнительное время поединка на стадионе "Месталья" в Валенсии завершилось со счетом 3:3 , а в серии пенальти точнее оказались испанцы – 5:4.

Первая игра между командами, которая состоялась 20 марта в Роттердаме, завершилась результативной ничьей (2:2).

Уже на 8-й минуте ответного матча Микель Оярсабаль вывел вперед "Красную фурию", реализовав пенальти. На 54-й минуте "Оранжевые" отыгрались – с пенальти забил Мемфис Депай.

На 67-й минуте Оярсабаль оформил дубль, но на 79-й минуте нидерландцы ответили голом Яна Матсена, который перевел игру в экстра-таймы.

На 103-й минуте действующие чемпионы Европы в третий раз в этом матче вырвались вперед – результативный удар нанес Ламин Ямаль. Однако на 109-й минуте Хави Симонс ответил голом с пенальти.

Именно в серии послематчевых 11-метровых была разыграна путевка в полуфинал Лиги наций. Точнее оказались испанцы. В полуфинале турнира они сыграют против Франции. В другом полуфинале сойдутся Германия и Португалия.

Обзор матча Испания – Нидерланды

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