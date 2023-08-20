Шесть голов и три удаления: "Шахтер" в безумной "перестрелке" не осилил "Кривбасс"

"Горняки" во второй раз в текущем сезоне потеряли очки.

"Шахтер" сыграл вничью с "Кривбассом" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Феерический поединок в Кривом Роге завершился со счетом 3:3 .

Дончане забили два быстрых гола – на 8-й минуте счет открыл Алексей Кащук, а на 18-й минуте Дмитрий Крыськив удвоил преимущество "горняков".

На 24-й минуте криворожцы отквитали один мяч усилиями Дмитрия Хомченовского.

Еще до перерыва команды успели снова обменяться голами – сначала Крыськив на 43-й минуте оформил дубль, но всего через минуту Олег Кожушко снова сократил отставание команды Юрия Вернидуба до минимума.

Во втором тайме "Кривбасс" нашел силы отыграться – на 64-й минуте результативный удар нанес Даниил Бескоровайный.

На 74-й минуте криворожский клуб остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Хомченовский. Это удаление стало не единственным в этой игре – на 85-й минуте прямую красную карточку получил хавбек "горняков" Артем Бондаренко, а в компенсированное время после второго "горчичника" досрочно покинул поле защитник дончан Дмитрий Чигринский.

"Шахтер" потерял очки уже во второй раз в текущем сезоне. Ранее во 2-м туре команда Патрика ван Леувена сыграла вничью с "Вересом" (1:1).

По итогам 4-го тура "горняки" с 8 очками занимают четвертое место в УПЛ. "Кривбасс" с 7 баллами располагается на шестой позиции.

В 5-м туре УПЛ дончане 27 августа встретятся с "Колосом", а криворожцы днем позже сыграют против "Оболони".

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