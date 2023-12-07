Шесть голов и удаление: "Динамо" одолело "Металлист 1925" в перенесенном матче УПЛ (видео)

Киевское "Динамо" обыграло харьковский "Металлист 1925" в перенесенном матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 4:2 .

"Бело-синие" вышли вперед на 11-й минуте. Виталий Буяльский отдал передачу на ход Назару Волошину, а тот реализовал выход один на один с голкипером соперника.

На 22-й минуте подопечные Александра Шовковского увеличили свое преимущество. Волошин оформил дубль, удачно сыграв на добивании после того, как вратарь харьковчан Денис Сидоренко отразил удар Николая Шапаренко из-за пределов штрафной.

На 30-й минуте гости смогли отквитать один мяч. Артем Габелок исполнил отличный пас в штрафную киевлян, а Владислав Дмитренко в касание пробил в дальний угол.

Однако уже через четыре минуты "Динамо" вернуло себе преимущество в два мяча. Владислав Ванат на ближней штанге головой замкнул подачу с углового от Виталия Буяльского.

Еще в первом тайме "Металлист 1925" остался в меньшинстве – Константин Бычек получил вторую желтую карточку на 41-й минуте матча.

Несмотря на игру вдесятером, харьковский клуб смог сократить отставание в счете. На 72-й минуте Андрей Борячук передачей из глубины поля нашел Андрея Ременюка, а тот обошел голкипера динамовцев Руслана Нещерета и закатил мяч в пустые ворота.

Интрига в этом поединке сохранялась до самой его концовки. Лишь на 90-й минуте защитник "Динамо" Максим Дячук после навеса с углового и скидки от Владислава Супряги переправил мяч в ворота, установив окончательный счет игры.

Обзор матча "Динамо" – "Металлист 1925"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Динамо" одержало третью победу подряд в чемпионате Украины. "Бело-синие" (25 очков) поднялись на пятое место в турнирной таблице УПЛ. Киевляне на 8 баллов отстают от лидеров – "Кривбасса" и "Днепра-1", но имеют три игры в запасе. "Металлист 1925" (15 пунктов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Динамо" будет принимать "Оболонь", а "Металлист 1925" встретится с "Александрией". Оба матча состоятся в понедельник, 11 декабря.

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