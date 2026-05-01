Шесть голов на двоих: "Кривбасс" в зрелищной перестрелке сыграл вничью с аутсайдером УПЛ

"Полтава" — "Кривбасс" / facebook.com/SCPoltava

Реклама

"Полтава" и "Кривбасс" сыграли вничью в стартовом матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Зирка" в Кропивницком завершился со счетом 3:3 .

За первые семь минут встречи криворожцы забили дважды усилиями Карлоса Парако и Ассана Сека. Однако к 16-й минуте полтавчане не только отыгрались, но и вышли вперед — голами отличились Игорь Коцюмака, Даниил Сухоручко и Валерий Сад.

Во втором тайме подопечные Патрика ван Леувена сравняли счет — на 85-й минуте точный удар нанес Бар Лин.

Реклама

В компенсированное время "Кривбасс" мог даже вырвать победу, но гол Владимира Виливальда после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за фола в атаке.

Обзор матча "Полтава" — "Кривбасс"

После этой ничьей "Кривбасс" (41 очко) занимает шестое место в УПЛ. "Полтава" (12 баллов) находится на последней строчке.

В следующем туре УПЛ криворожский клуб 8 мая примет "Карпаты", а полтавская команда 10 мая встретится с "Шахтером".

Отметим, что в прошлом туре "Кривбасс" проиграл "Динамо" (5:6) в самом результативном матче в истории УПЛ.

Реклама

Покер оформил венесуэльский вингер криворожцев Глейкер Мендоса, став первым в истории футболистом, который забил четыре гола в ворота "Динамо" в одном матче чемпионата Украины.

В то же время полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко оформил дубль в ворота "Кривбасса" и приблизился к бомбардирскому рекорду УПЛ, забив свои 120-й и 121-й голы в элитном дивизионе чемпионата Украины. Больше него отличались только Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123).

Напомним, в центральном матче 26-го тура УПЛ сойдутся "Динамо" и "Шахтер". Классическое пройдет в воскресенье, 3 мая, в Киеве. Начало — в 18:00.

Новости партнеров