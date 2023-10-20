Шесть голов на двоих: "Заря" в зрелищном матче УПЛ победила "Оболонь"

Луганчане четырежды поразили чужие ворота, на что "пивовары" ответили лишь двумя мячами.

"Заря" обыграла "Оболонь" в стартовом матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Оболонь-Арене" завершился со счетом 2:4 .

Луганский клуб вышел вперед уже на 5-й минуте – отличился Эдуардо Герреро.

На это хозяева поля ответили своими двумя голами – Сергей Суханов сначала забил с игры, а затем реализовал пенальти.

Еще до перерыва "Заря" отыгралась – Герреро оформил дубль.

Во втором тайме подопечные Валерия Кривенцова вырвали победу. На 74-й минуте Арсений Батагов вывел луганчан вперед, а окончательный счет поединка на 88-й минуте установил Денис Антюх, реализовав пенальти.

Таким образом, луганский клуб прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ.

После этого поединка "Заря" (9 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, но имеет две игры в запасе. "Оболонь" (12 баллов) находится на десятой позиции.

В следующем туре УПЛ луганчане сыграют с "Полесьем", а "пивовары" отправятся в гости к ЛНЗ. Оба матча состоятся 29 октября.

Читайте также:

Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Днепр-1 и другие матчи 11-го тура УПЛ

Несмотря на нежелание украинского клуба: УЕФА перенес матч "Маккаби" – "Заря" в Лиге конференций

Букмекеры оценили шансы сборной Украины выйти на Евро-2024