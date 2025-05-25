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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Шесть голов в финале: определился обладатель Кубка Германии по футболу (видео)

В главном матче турнира "Штутгарт" одержал победу над "Арминей".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Штутгарт"

"Штутгарт" / © Associated Press

"Штутгарт " стал обладателем Кубка Германии сезона-2024/25. В финале турнира "швабы" на Олимпийском стадионе в Берлине обыграли клуб третьего дивизиона "Арминию" Билефельд со счетом 2:4.

В первом тайме за "Штутгарт" по голу забили Ник Вольтемад , Энцо Мийо и Дениз Ундав.

После перерыва "швабы" в четвертый раз поразили ворота соперника – Мийо оформил дубль на 66-й минуте.

"Арминия" под занавес встречи ответила точным ударом Юлиана Кани и автоголом Йоша Вагномана, однако этого оказалось мало.

Обзор матча "Арминия" – "Штутгарт"

"Штутгарт" выиграл Кубок Германии в четвертый раз в истории, ранее "швабы" побеждали в турнире в 1954, 1958 и 1997 годах.

Благодаря триумфу в Кубке Германии команда Себастьян Генесса выборола право в следующем сезоне сыграть в основном этапе Лиги Европы.

Напомним, в прошлом году обладателем Кубка Германии стал леверкузенский "Байер", обыграв в финале "Кайзерслаутерн" из второй Бундеслиги.

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