Шесть голов в трех матчах: украинский футболист забил победный мяч в Лиге конференций (видео)

Украинский полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус отличился голом в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций с датским "Митьюлландом".

32-летний украинец вышел на поле в стартовом составе. На 38-й минуте он перехватил мяч после неудачной передачи защитника гостей, вошел в штрафную и пробил мимо голкипера.

GOAL! Omonia 1-0 Midtjylland (38 Roman Bezus) pic.twitter.com/fqdD0KJu26 — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

В итоге этот гол стал единственным в этой встрече. "Омония" обыграла "Митьюлланд" со счетом 1:0.

Обзор матча

Таким образом, Безус забил свой шестой мяч в текущей квалификации Лиги конференций. Ранее он оформил хет-трик и отличился дублем во 2-м раунде отбора Лиги конференций против "Габалы" из Азербайджана.

Ответный матч между командами состоится 17 августа в Дании.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится за выход в групповой этап с триумфатором пары "Легия" (Польша) – "Аустрия" (Австрия). В первом матче польский клуб дома уступил со счетом 1:2.

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