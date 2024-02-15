Шесть медалей на двоих: украинские тяжелоатлетки стали чемпионками Европы

Анна Давыдова и Светлана Самуляк очень успешно выступили на континентальном первенстве.

Сборная Украины завоевала еще шесть медалей на чемпионате Европы 2024 года по тяжелой атлетике, который проходит в Софии (Болгария). Обладательницами наград стали Анна Давыдова и Светлана Самуляк.

Обе украинки поднялись на пьедестал в весовой категории до 64 кг.

Давыдова стала чемпионкой Европы по сумме двоеборья (220 кг), а также завоевала два "серебра" – в рывке (100 кг) и толчке (120 кг).

Самуляк завоевала "золото" в рывке (101 кг) и "бронзу" в толчке (118 кг), а по сумме двоеборья выиграла "серебро" (219 кг).

Евро-2024 по тяжелой атлетике. Вес до 64 кг (женщины)

1. Анна Давыдова (Украина): 100 (рывок) + 120 (толчок) = 220 кг

2. Светлана Самуляк (Украина): 101+118=219

3. Виктория Волк (Польша): 94+121=215

Давыдова впервые в карьере завоевала медали чемпионата Европы. Самуляк во второй раз подряд стала призеркой континентального первенства, в прошлом году она выборола три "серебра" в весе до 55 кг.

В целом Украина на Евро-2024 по тяжелой атлетике уже имеет десять медалей: 5 золотых, 4 серебряные и одну бронзовую.

Ранее Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы, выборов три "золота" в весе до 59 кг, а Павел Залипский завоевал "серебро" в рывке (весовая категория до 61 кг).

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