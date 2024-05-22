Шесть украинских теннисисток заявились в основную сетку Wimbledon-2024

Травяной мэйджор состоится с 1 по 14 июля.

Шесть украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку одиночного разряда Wimbledon-2024.

Как сообщается на официальном сайте турнира, нашу страну в основе представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Екатерина Байндль.

Ожидается, что в квалификации Wimbledon в этом году сыграют еще четыре украинки – Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева.

Основная сетка британского турнира Большого шлема состоится с 1 по 14 июля.

В прошлом году победительницей женского одиночного турнира Wimbledon стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Именно ей украинка Элина Свитолина проиграла в полуфинале.

Отметим, что следующим турниром Grand Slam будет Roland Garros-2024, основная сетка которого стартует уже 26 мая и продлится до 9 июня. В основу Открытого чемпионата Франции попали пять украинских теннисисток.

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