Шестая победа подряд: молодежная сборная Украины разбила Азербайджан в отборе на Евро-2025 (видео)

Молодежная сборная Украины (U-21) разгромила команду Азербайджана в матче 6-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок на Олимпийском стадионе в Баку завершился со счетом 0:3 .

В первом тайме подопечные Унаи Мельгосы дважды поразили ворота соперника. На 25-й минуте счет открыл Александр Яцык, в касание пробив из пределов вратарской после прострела Ильи Крупского с правого фланга.

На 40-й минуте "сине-желтые" укрепили свое преимущество. Олег Очеретько принял передачу от Максима Брагару, в штрафной площадке технично разобрался с обороной хозяев и отправил мяч в ворота.

После перерыва украинцы забили в третий раз. На 56-й минуте Валентин Рубчинский получил заброс из глубины поля от Очеретько и хладнокровно переиграл голкипера.

Обзор матча Азербайджан U-21 – Украина U-21

Для украинской "молодежки" это шестая подряд победа в текущем отборе на континентальное первенство, команда Мельгосы выиграла все свои матчи.

Благодаря победе "сине-желтые" (18 очков) вернули себе единоличное лидерство в группе F и теперь на три балла опережают сверстников из Англии. Далее в турнирной таблице расположились Сербия (10), Люксембург (4), Северная Ирландия и Азербайджан (по 3 балла).

Следующие матчи в отборе на чемпионат Европы-2025 украинская "молодежка" проведет в сентябре. Тогда подопечные Мельгосы сыграют против Сербии (6 сентября) и Северной Ирландии (10 сентября).

Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

Читайте также:

Украина – Исландия: где смотреть финальный матч плей-офф за выход на Евро-2024

Олимпийская сборная Украины по футболу уступила Японии в товарищеском матче (видео)

Украина – Исландия: ставки букмекеров на решающий матч плей-офф отбора к Евро-2024