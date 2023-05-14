Шестая победа подряд: "Заря" за тайм разнесла аутсайдера УПЛ и поравнялась с "Днепром-1"

Команда Патрика ван Леувена продолжает бороться за путевку в Лигу чемпионов.

"Заря" разгромила "Металлист" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился со счетом 0:5 .

Луганчане решили судьбу встречи еще в первом тайме, забив в ворота соперника четыре "сухих" мяча. Уже на первой минуте игры автоголом отличился защитник харьковчан Александр Мизюк.

Затем за "Зарю" забивали Эдуардо Герреро, Евгений Шахов и Максим Имереков, доведя дело до разгрома.

На 31-й минуте "Металлист" остался в меньшинстве – прямую красную карточку заработал Егор Демченко. На 33-й минуте подопечные Патрика ван Леувена могли увеличивать свое преимущество, но Сергей Булеца не реализовал пенальти.

Однако пятый мяч луганский клуб все же забил. На 85-й минуте Владимир Бражко реализовал 11-метровый, установив окончательный счет матча.

Отметим, что это шестая победа луганцев в чемпионате Украины.

"Заря" (58 очков) догнала "Днепр-1" в турнирной таблице УПЛ, но остается на третьем месте. Днепряне имеют такое же количество зачетных баллов, но опережают луганчан по дополнительным показателям, имея одну игру в запасе.

"Металлист" (22 пункта) находится в зоне вылета, на 15-й позиции.

В следующем туре "Заря" 20 мая сыграет с "Ингульцом", а "Металлист" 21 мая встретится в харьковском дерби с "Металлистом 1925".

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