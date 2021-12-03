Шестикратного чемпиона России по регби поймали на употреблении допинга

Шестикратного чемпиона России по регби поймали на употреблении допинга

Спортсмен получил два года дисквалификации.

Российский регбист Антон Рудой дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (RUSADA).

Спортсмена дисквалифицировали за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил ("Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена").

Дисквалификация рассчитывается с 1 сентября 2020 года.

Последним клубом Рудого был красноярский "Красный Яр", в котором он выступал с 2019 года.

Он шесть раз в карьере становился чемпионом страны (2011, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2018). На международной арене с 2006 по 2011 год представлял сборную Казахстана, в 2015 получил право выступать за команду России.

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