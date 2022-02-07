Шестое олимпийское "золото": нидерландская конькобежка переписала историю зимних Игр

Ирен Вюст становилась чемпионкой на пяти разных Олимпиадах.

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст установила фантастическое достижение на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

35-летняя спортсменка из Нидерландов стала самой быстрой на дистанции 1500 метров, установив новый олимпийский рекорд - 1:53,28. Это уже шестое олимпийское "золото" в ее карьере.

Вюст стала первой спортсменкой в истории, которой удалось завоевать "золото" на пяти зимних Олимпиадах.

Ранее Ирен побеждала в Турине-2006 (на дистанции 3000 м), в Ванкувере-2010 (1500 м), в Сочи-2014 (3000 м и в командной гонке) и в Пхенчхане-2018 (1500 м).

Отметим, что всего в активе Вюст 12 олимпийских медалей: 6 золотых, 5 серебряных и одна бронзовая.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн стала самой старшей участницей в истории зимних Игр.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады в Пекине проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей

В столицу Поднебесной защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

Читайте также:

Американская горнолыжница получила серьезную травму в финале соревнований на ОИ-2022: видео жуткого падения

"Мне не понравилось, как вы вытащили мои слова": украинский фигурист назвал "хайпожерством" действия российских журналистов на ОИ-2022

"Не хватило воздуха": почему Валентина Семеренко не финишировала в индивидуальной гонке на ОИ-2022