Шестой украинский футболист в Англии: 17-летний форвард "Колоса" перебрался в клуб Чемпионшипа

"Сандерленд", выступающий в Чемпионшипе (втором по рангу дивизионе чемпионата Англии – прим.) подписал 17-летнего украинского форварда "Колоса" Тимура Тутерова.

Английский клуб объявил о трансфере юного украинца на своем официальном сайте.

Соглашение украинца с "котами" рассчитано на 2,5 года. Сначала он будет тренироваться с командой "Сандерленда" U-18. Однако ожидается, что его также будут активно вовлекать в работу с 20-летними.

Тимур является воспитанником клуба из Ковалевки. В Украине форвард провел 15 поединков в молодежном первенстве, в которых успел отличиться семью голами.

В этом сезоне Тутеров дважды попадал в заявку на матчи первой команды "Колоса", но на поле не выходил.

"Сандерленд" – шестикратный чемпион Англии. Правда, последний раз "коты" выигрывали титул в сезоне-1935/36. Сейчас клуб идет на десятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Отметим, что Тутеров стал шестым украинцем в чемпионате Англии по футболу. Также в клубах АПЛ играют Александр Зинченко ("Арсенал"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Михаил Мудрик ("Челси"), Илья Забарный ("Борнмут") и Егор Ярмолюк, выступающий за молодежную команду "Брентфорда".

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