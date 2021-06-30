"Шева - гений": реакция соцсетей на исторический выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

"Шева - гений": реакция соцсетей на исторический выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

Что писали в соцсетях после триумфа команды Андрея Шевченко над шведами.

Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. 29 июня команда Андрея Шевченко на "Хэмпден Парк" в Глазго обыграла команду Швеции (2:1), забив победный гол в конце второго экстра-тайма.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на выход "сине-желтых" в 1/4 финала континентального первенства.

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Вот как после этого заснуть, скажите вы мне? pic.twitter.com/kGakGFL2Qm — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 29, 2021

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.

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