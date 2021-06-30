"Шева - гений": реакция соцсетей на исторический выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

Что писали в соцсетях после триумфа команды Андрея Шевченко над шведами.
Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. 29 июня команда Андрея Шевченко на "Хэмпден Парк" в Глазго обыграла команду Швеции (2:1), забив победный гол в конце второго экстра-тайма.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на выход "сине-желтых" в 1/4 финала континентального первенства.
Швеция второй раз выводит сборную Украины в следующий раунд !!!! Слава Украине! Шева, гений! Довбик, молодец! #SWEUKR # ШвецияУкраина # Украине— Рома Мельник (@Roman_Melnykkk) June 29, 2021
Расчехляем мемасик с # Euro2012 # EURO2020 #UKR #UKRSWE # ШвецияУкраина pic.twitter.com/565pwiZDd9— Елена Пермякова (@lpermyakovaaa) June 29, 2021
Вы видели? Вы видели как играть надо? Усатый и Ко, учитесь ... По-моему самоотверженность Украины потрясающий пример. Молодцы, рад и с победой # Украина #Ukraine #Switzerland # ШвецияУкраина # EURO2020— Артем Морозов (@artem_dolor) June 29, 2021
Вот это да, какие неожиданные исходы матчей, тем интереснее, поздравляю братьев украинцев Шевченко хотел вырубить тренера Швеции на последней мину #SWEUKR # ШвецияУкраина # ШвецияУкраина # чемпионатЕвропы pic.twitter.com/gjQZVdyK2F— Сергей Нарцисс (@ Narciss1990) June 29, 2021
Молодцы, Украина! Воспользовались своим шансом, выйди из группы с третьего места! Удачи вам в матче с Англией! # ШвецияУкраина # ШвецияУкраина# Евро2020 # EURO2020 #SWEUKR— Юрий Вабищевич (@ YuriVAB04) June 29, 2021
ТАААААААК !!!!— Брюс Всемогущий (@BruceWillisUA) June 29, 2021
П Е Р Е М О Г А !!!!!
1: 2 !!!!! УКРАИНА
СПАСИБО, шево !!!
СПАСИБО, РЕБЯТА !!!
ВЫ ВСЕ ПРОСТО НЕВЕРОЯТНЫЕ
МЫ В 1/4 ФИНАЛА !!!! # Швеция # Украине# ЕВРО2020 #SWE #UKR # EURO2020 pic.twitter.com/XqygjzLwx6
# Украина проходит в четвертьфинал # EURO2020 Эмоции через край. # ШвецияУкраина— Иван Кажэ (@ivan_kaje) June 29, 2021
!!!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 29, 2021
Вот как после этого заснуть, скажите вы мне? pic.twitter.com/kGakGFL2Qm
- В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией.
- Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, на "Стадио Олимпико" в Риме.