Шевченко близок к тому, чтобы возглавить клуб Серии А: СМИ назвали зарплату украинского специалиста

Шевченко близок к тому, чтобы возглавить клуб Серии А: СМИ назвали зарплату украинского специалиста

Андрей может впервые попробовать свои силы на клубном уровне.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить итальянский "Дженоа".

Как сообщает сайт авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, переговоры между 45-летним украинским специалистом и клубом Серии А находятся на финальной стадии. О назначении Шевченко новым коучем "грифонов" должны объявить уже в ближайшее время.

Другой итальянский журналист Николо Скира в Twitter сообщает, что контракт Шевченко с "Дженоа" будет рассчитан до лета 2023 с опцией продления еще на один сезон. Зарплата украинца в итальянском клубе составит 1,8 миллионов евро в год без учета бонусов.

В тренерский штаб Шевченко в "Дженоа" войдут Мауро Тассотти и Андреа Малдера, которые раньше помогали ему в сборной Украины.

Пока "грифонов" возглавляет Давиде Баллардини, но скоро он будет уволен с должности главного тренера. Очевидно, руководство клуба недовольно результатами на старте сезона - команда набрала всего 9 очков в 12 стартовых турах Серии А и идет на 15-м месте только в одном зачетном пункте от зоны вылета.

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

1 августа по истечении срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года. Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ранее СМИ сообщали, что Шевченко может возглавить шотландский "Селтик", но позже эта информация была опровергнута.

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