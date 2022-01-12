Шевченко будет нелегко: следующий соперник украинца в Кубке Италии поделился планами на предстоящий поединок

Пиоли позволит сыграть игрокам, обделенным игровым временем.

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал матч против "Дженоа" в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

Кормчий итальянского гранда заявил, что в составе "россонери" на поединок против команды Андрея Шевченко будут изменения.

"Завтра мы хотим выставить лучший состав, не забывая о ротации. В воротах точно сыграет Меньян. Ибра дисквалифицирован, поэтому в атаке будет Жиру. Мальдини сильно вырос за год, сейчас он более совершенный футболист, завтра у него будет отличный шанс проявить себя. Ребич долго не играл, поэтому завтра каждая минута будет ценна для него", – сказал Пиоли.

Поединок Милан-Дженоа в рамках 1/8 финала Кубка Италии состоится завтра, 13 января.

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