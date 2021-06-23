"Шевченко - гений?": реакция соцсетей на сенсационный выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Збірна України продовжить боротьбу на Євро-2020. "Синьо-жовті" стали однією з найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.



Збірна України вперше у своїй історії зіграє у плей-офф (1/8) чемпіонату Європи ⚽️⚽️⚽️#УАФ#МиЗбірна#EURO2020#EURO2020_UAF pic.twitter.com/PNetckSaJT