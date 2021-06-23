"Шевченко - гений?": реакция соцсетей на сенсационный выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Болельщики и эксперты отреагировали на неожиданный проход "сине-желтых" по турниру дальше.
Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата Европы. "Сине-желтым" помогли команды Швеции и Испании, которые обеспечили нужный им результат в играх с Польшей и Словакией соответственно.
ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на неожиданный успех подопечных Андрея Шевченко.
Мовчу. Вже всі усе написали)— Олег Бабій (@Gullit_87) June 23, 2021
Збірна України продовжить боротьбу на Євро-2020. "Синьо-жовті" стали однією з найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах.— Artur (@arthuruank) June 23, 2021
Збірна України вперше у своїй історії зіграє у плей-офф (1/8) чемпіонату Європи ⚽️⚽️⚽️#УАФ#МиЗбірна#EURO2020#EURO2020_UAF pic.twitter.com/PNetckSaJT
Збірна України зіграє в плей-офф Євро-2020— UA-Футбол (@ua_football) June 23, 2021
Подякуймо шведам та іспанцямhttps://t.co/wa6YQskmlP pic.twitter.com/623ChDxrJ3
Жовто-блакитні нас не підвели! Сподіваємось, збірна України не змарнує цей подарунок шведів. #Євро2020 pic.twitter.com/RiAyi2Rk6E— FlashScore.ua (@FlashScoreUA) June 23, 2021
⚡️ Это не учебная тревога! Украина – в плей-офф #EURO2020 !— Tribuna.com Украина (@tribunaua) June 23, 2021
Испания и Швеция сделали все за нас
А еще знаем, с кем, скорее всего, сыграем https://t.co/xk3jMTLARY pic.twitter.com/YxD0H4dJVx
Украина проскочила. Молодцы)— Константин Генич (@GenichK) June 23, 2021
100% Украина вышла с группы. Желто голубая Швеция подарила желто голубой Украине выход с группы, победив братьев поляков на вражеском стадионе в Питере. Эпично.— ДонУкр (@MatrixArktika78) June 23, 2021
Але, Володька, это украинцы, ты как там, матч Украина - Швеция в 1/8 смотреть будешь? #Евро2020 #Євро2020 #EURO2020 #UKR pic.twitter.com/lc9jSaa4ue— весёлый украинец (@funnykhohol) June 23, 2021
Привіт вам песимісти) 1/8 фіналу Україна - Швеція. Амінь. ❤ pic.twitter.com/9ymLpWcGVi— Мефісто (@WarmOleksa) June 23, 2021
3-2— ХАРКІВ_РУЛІТ (@KHARKIV_RULIT) June 23, 2021
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ШВЕЦІЯ - ПОЛЬША
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УКРАЇНА-РУСЬ ЇДЕ ДАЛІ. ДЯКУЄМО ШВЕЦІЇ.
УКРАЇНА-РУСЬ В ПЛЕЙ ОФФ.
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0-5
СЛОВАКІЯ - ІСПАНІЯ pic.twitter.com/rmucjlJAVH
ЄЄЄЄЄ!— Назар Приходько (@nazareye) June 23, 2021
Іспанія обіграла Словаччину 5:0, а Швеція Польщу 3:2, а це означає, що Україна в 1/8!
Символічно, що жовто-сині (Швеція) подарували путівку в 1/8 синьо-жовтим (Україна)— Artur (@arthuruank) June 23, 2021
Завдяки стіні Арсенія Яценюка Швеція вистояла і Україна пройшла далі.— Султан Тернополя (@SultanTernopil) June 23, 2021