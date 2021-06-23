Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Шевченко - гений?": реакция соцсетей на сенсационный выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Дата публикации
Просмотры
2521
"Шевченко - гений?": реакция соцсетей на сенсационный выход сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020

Associated Press

Болельщики и эксперты отреагировали на неожиданный проход "сине-желтых" по турниру дальше.

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата Европы. "Сине-желтым" помогли команды Швеции и Испании, которые обеспечили нужный им результат в играх с Польшей и Словакией соответственно.

ТСН Проспорт собрал самые интересные комментарии пользователей соцсетей на неожиданный успех подопечных Андрея Шевченко.