Михаил Мудрик / © Associated Press

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Арендованный у "Челси" футболист "Тоттенхэма" Михаил Мудрик рассказал о проблемах с выплатой премиальных в сборной Украины.

По словам футболиста, деньги иногда поступают с задержками, а их фактическая сумма может быть меньше той, которую объявляли ранее.

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Также Михаил заявил, что ранее условия для игроков были значительно лучше, и обратил внимание на организационные недостатки во время сборов национальной команды.

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"Ну, я знаю, что раньше было лучше. И слышал это от многих. Особенно... Я и сам застал предыдущих директоров федерации. И многие ребята, с которыми я общался, тоже имеют с чем сравнивать. Да, сейчас ситуация немного хуже. Деньги выплачиваются, но их нужно очень долго ждать. Иногда объявляют одну сумму, а доходит меньше.

Шевченко же в курсе. Он говорит, что это налоги. Просто простые моменты. Я же говорю, футбол, как и жизнь, состоит из деталей. И когда ты выходишь на поле, а тренер объясняет тактику, это уже финальная стадия формирования результата.

А до этого происходит очень много событий, которые тоже влияют. Вот раньше, я знаю, в сборной перелеты, проживание, безопасность, отношение все было на гораздо более высоком уровне. Вот просто даже ты можешь получить травму в сборной, а тебе скажут: "Мы не можем сразу сделать МРТ, потому что там все закрыто. Полетишь в свой клуб и там сделаешь".

Даже так. Есть такая ситуация. Команда приезжает на сбор перед важными официальными матчами за выход на Евро. И у команды просто элементарно нет тренажерного зала в отеле. Команда вынуждена просто искать зал где-нибудь на улице и всем вместе туда идти.

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Причина? Послушайте, я думаю, что неумение — это не причина. Думаю, все умеют и все знают, как правильно все нужно делать. Сокращение трат? Вполне возможно. Других объяснений я не могу найти. Если очень захотеть, можно и в космос полететь. И если есть желание, можно найти отель с залом, и с хорошим питанием, и с безопасностью, и со всем необходимым. Чтобы у футболистов не было никаких хлопот.

Они приехали, они сосредоточены. У них задача — выиграть матч. Болельщики хотят победы, футболисты... Но это не выглядит так, будто футболисты на это жалуются. Это просто моменты. Ну, знаете ли, здесь один момент, там другой, еще один. Из этих маленьких моментов все и состоит.

Нельзя в каких-либо вещах проявлять халатность, а затем на футбольном поле постоянно требовать результата и феноменальных матчей. Это может сработать один раз, может сработать дважды. Но если это систематически, если это повторяется время от времени, то рано или поздно оно скажется", — сказал Мудрик в интервью Дмитрию Гордону.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. За лондонский клуб украинец провел 73 матча, забил 10 голов и отдал 11 ассистов во всех турнирах.

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В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний. Михаила временно отстранили от футбола — ему запретили участвовать в матчах и тренировках.

В июне 2025 года в деле Мудрика открыли допинг-пробу "B". По информации издания The Athletic, она также дала положительный результат.

Позже Футбольная ассоциация Англия (FA) на четыре года дисквалифицировала Мудрика за употребление допинга.

С апелляцией на это решение украинский футболист обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

31 июля 2026 стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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