Шевченко хочет подписать в "Дженоа" футболиста сборной Украины, "Динамо" объявило ценник на таланта

Виталий Миколенко может стать первым трансфером украинского тренера на Апеннинах.

Новоиспеченный главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко намерен усилить состав своей команды в зимнее трансферное окно. Одним из первых новичков генуэзского клуба имеет шансы стать левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, пишет Calciomercato.com.

По информации Calciostyle.it, "бело-синие" хотят получить за 22-летнего таланта около 20 миллионов евро. В свою очередь клуб Серии А не готов платить за футболиста такие деньги и предлагает взять Виталия в аренду с обязательным правом выкупа за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл в 15 матчах "Динамо" во всех турнирах и отдал три результативных передачи. Его контракт с киевлянами рассчитан до 2025 года.

Кроме того, сообщается, что другой приоритетной трансферной целью Шевченко в "Дженоа" является испанский полузащитник "Милана" Самуэль Касилиэльо.

Напомним, накануне Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал первую пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

Дебютный матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

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