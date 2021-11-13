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Шевченко хочет подписать в "Дженоа" футболиста сборной Украины, "Динамо" объявило ценник на таланта

Шевченко хочет подписать в "Дженоа" футболиста сборной Украины, "Динамо" объявило ценник на таланта

ФФУ

Виталий Миколенко может стать первым трансфером украинского тренера на Апеннинах.

Новоиспеченный главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко намерен усилить состав своей команды в зимнее трансферное окно. Одним из первых новичков генуэзского клуба имеет шансы стать левый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко, пишет Calciomercato.com.

По информации Calciostyle.it, "бело-синие" хотят получить за 22-летнего таланта около 20 миллионов евро. В свою очередь клуб Серии А не готов платить за футболиста такие деньги и предлагает взять Виталия в аренду с обязательным правом выкупа за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл в 15 матчах "Динамо" во всех турнирах и отдал три результативных передачи. Его контракт с киевлянами рассчитан до 2025 года.

Кроме того, сообщается, что другой приоритетной трансферной целью Шевченко в "Дженоа" является испанский полузащитник "Милана" Самуэль Касилиэльо.

Напомним, накануне Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал первую пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

Дебютный матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.

  • 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа", подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.
  • "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.
  • В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

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