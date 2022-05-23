Шевченко, Месси и другие: онлайн-видеотрансляция матча звезд футбола в поддержку Украины

Шевченко, Месси и другие: онлайн-видеотрансляция матча звезд футбола в поддержку Украины

В понедельник, 23 мая, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится матч звезд мирового футбола в поддержку Украины во время войны с российскими оккупантами.

Бывший игрок и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вернется на футбольное поле, чтобы помочь собрать деньги для украинских переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российского вторжения.

Организатором благотворительной встречи выступил экс-футболист миланского "Интера" и каталонской "Барселоны" Самюэль Это'О.

Кроме Шевченко, среди футболистов, которые примут участие в поединке, будут настоящие звезды мирового футбола: Лионель Месси, Франческо Тотти, Жулио Сезар, Бернд Шнайдер, Лилан Тюрам, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги и другие.

Матч начнется в 21:40 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал 2+2. Также поединок звезд мирового футбола можно посмотреть онлайн на нашем сайте.

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