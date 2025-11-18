Шевченко обратился к игрокам сборной Украины в раздевалке после матча с Исландией – видео

Андрей Шевченко / © Associated Press

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опубликовала видео речи Андрея Шевченко к игрокам национальной команды после победы над Исландией (2:0) в решающем матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.

Президент УАФ в присутствии главного тренера "сине-желтых" Сергея Реброва эмоционально обратился к футболистам в раздевалке.

"Это история Украины сегодня. Не только вашего матча. Война, людям очень тяжело. Поверьте мне, вы дали гораздо больше сегодня для них, чем какие-то положительные новости, потому что они ждали этого.

Я полностью согласен с Сергеем Станиславовичем (Ребровым – прим.) с тем, что приезд в сборную должен сейчас оцениваться совсем по-разному для вас. Это история. Мы сегодня строим все вместе будущую историю Украины и у каждого из нас есть свое направление. Вы сегодня сделали то, чего от вас ждала вся страна.

Мне очень нравилось ваше настроение. Сегодня была команда, которая выходила на поле и хотела подарить людям радость. Молодцы. Сейчас концентрируемся уже на будущее", – сказал Шевченко.

Сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.

Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

