"Шевченко оказался мудрее": актер Боярский сравнил тренеров сборных Украины и России

В РФ недовольны работой наставника национальной команды.

Народный артист России Михаил Боярский сравнил тренеров сборных Украины и России Андрея Шевченко и Станислава Черчесова соответственно, оценив выступление их команд на Чемпионате Европы-2020.

"Конечно, Шевченко оказался мудрее Черчесова! Сравните их слова после поражений. Две большие разницы. Шевченко - амбициозный тренер с большими задатками. А с нашим тренером национальная команда - в тупике", - цитирует Боярского "Спорт-экспресс".

Сборная Украины дошла на турнире до четвертьфинала. Пройти в полуфинал "сине-желтым" не позволили англичане, разгромившие команду Шевченко со счетом 4:0 .

. Сборная России завершила выступления на Чемпионате Европы-2020, заняв в своей группе с Бельгией, Данией и Финляндией четвертое место.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в Госдуме РФ предложили провести товарищескую игру против Украины.

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