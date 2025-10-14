Шевченко отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Сергей Ребров и Андрей Шевченко / © УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на победу "сине-желтых" над Азербайджаном (2:1) в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Еще одна победа! Поздравляю, команда", "Отличная игра, команда" – написал Шевченко у себя в Instagram-сторис.

Андрей Шевченко поздравил сборную Украины с победой над Азербайджаном / © instagram.com/andriyshevchenko

Отметим, что за сборную Украины в этом матче забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский. Также они ассистировали друг другу.

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

Напомним, в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и выиграла Исландию (5:3).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.