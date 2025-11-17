- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 356
- Время на прочтение
- 2 мин
Шевченко отреагировал на победу Украины над Исландией и выход в плей-офф отбора ЧМ-2026
Глава УАФ поздравил национальную команду со сверхважной победой и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Бывший главный тренер сборной Украины, а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отреагировал на победу "сине-желтых" над Исландией (2:0) в матче заключительного тура группового этапа отбора на чемпионат мира-2026.
Шевченко опубликовал пост на своей странице в Instagram, где поздравил национальную команду и ее главного тренера Сергея Реброва, а также поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина одолела Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и выборола право на матчи плей-офф. Сегодня "сине-желтые" играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную победу на стадионе "Легия". Украина превыше всего", – написал Шевченко.
Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) финишировала на втором месте в своей группе отбора на ЧМ-2026, обойдя Исландию (7 пунктов), которая заняла третью позицию. Франция (16 баллов) с первого места вышла на Мундиаль. Замкнул квартет Азербайджан (1 очко).
Заняв второе место в своей группе, сборная Украины пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Плей-офф будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 состоится в четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.