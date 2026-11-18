Андрей Шевченко и Андреа Мальдера / © УАФ

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко подвел итоги выступлений сборной Украины в Лиге наций 2026/27.

В частности, глава УАФ дал оценку работе главного тренера "сине-желтых" Андреа Мальдеры и его штаба.

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Шевченко подчеркнул, что перед тренерским штабом и футболистами сборной продолжает стоять задача выйти на Евро-2028. Также он поблагодарил болельщиков за поддержку.

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"Завершился первый соревновательный этап под руководством нового главного тренера. Андреа Мальдера и его штаб приобрели немало опыта в непростых кадровых условиях и в то же время дали возможность новым игрокам дебютировать за сборную Украины. Это важно для построения команды.

К сожалению, команде не удалось выполнить турнирную задачу в Лиге наций. Объективно говоря, наша сборная находится именно в том дивизионе, которого заслуживает.

Перед тренерским штабом и футболистами и дальше стоит задача выйти на Евро.

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную. Наши игроки и тренерский штаб ощущали эту поддержку. Слава Украине!", — приводит комментарий Шевченко официальный сайт УАФ.

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В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Украины одержала победу над Грузией (1:0). "Сине-желтые" заняли третье место в своем квартете и сохранили прописку в дивизионе В.

Турнирная таблица

1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)

2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3

3. Украина — 7 очков (6), 3:6

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4. Грузия — 2 очка (6), 0:5

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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