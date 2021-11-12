Шевченко показал своих помощников: кто вошел в тренерский штаб украинца в "Дженоа"

Правой рукой экс-коуча сборной Украины будет Мауро Тассотти.
Новоиспеченный наставник итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко представил свой тренерский штаб.
Пресс-служба "грифонов" опубликовала совместное фото Шевченко со специалистами, которые будут помогать ему управлять командой.
На фото слева направо расположились Симоне Бономи (аналитик), Валерио Фиори (тренер вратарей), Андрей Шевченко, Андреа Аззалин (тренер по физподготовке), Мауро Тассотти (второй тренер) и Луиджи Ночентини (аналитик).
Отметим, что Тассотти, Ночентини и Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.
Напомним, накануне Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал первую пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".
Дебютный матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.
- 7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа", подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.
- "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.
- В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.
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