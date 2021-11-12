Шевченко показал своих помощников: кто вошел в тренерский штаб украинца в "Дженоа"

Шевченко показал своих помощников: кто вошел в тренерский штаб украинца в "Дженоа"

Правой рукой экс-коуча сборной Украины будет Мауро Тассотти.

Новоиспеченный наставник итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко представил свой тренерский штаб.

Пресс-служба "грифонов" опубликовала совместное фото Шевченко со специалистами, которые будут помогать ему управлять командой.

twitter.com/GenoaCFC

На фото слева направо расположились Симоне Бономи (аналитик), Валерио Фиори (тренер вратарей), Андрей Шевченко, Андреа Аззалин (тренер по физподготовке), Мауро Тассотти (второй тренер) и Луиджи Ночентини (аналитик).

Отметим, что Тассотти, Ночентини и Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.

Напомним, накануне Шевченко провел первую тренировку в "Дженоа", а также дал первую пресс-конференцию в роли коуча "грифонов".

Дебютный матч Андрея у руля генуэзского клуба запланирован на 21 ноября - в этот день "грифоны" в рамках 13-го тура Серии А будут принимать "Рому", возглавляемую Жозе Моуринью.

7 ноября Шевченко возглавил "Дженоа" , подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020.

, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Для 45-летнего украинского специалиста это первый опыт работы в клубе. Ранее он тренировал только сборную Украины, с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. "Дженоа" - старейший футбольный клуб страны и девятикратный чемпион Италии. Однако последнее "скудетто" команда завоевала еще в 1924 году.

В настоящее время "грифоны" занимают 17-е место в Серии А на грани зоны вылета. Команда из Генуи провалила старт сезона, набрав всего 9 очков в первых 12 турах.

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