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Шевченко посетил этап "Формулы-1" в Италии и встретился с легендарными личностями

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Шевченко посетил этап "Формулы-1" в Италии и встретился с легендарными личностями

Associated Press

Легенда отечественного футбола продолжает отдыхать от самого популярного вида спорта.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Гран-при Италии "Формулы-1".

44-летний специалист побывал на автодроме в Монце, где встретился с известными личностями. Шевченко сделал совместные фото с легендой итальянского футбола Франческо Тотти, восьмикратным олимпийским чемпионом, спринтером из Ямайки Усэйном Болтом и знаменитым голливудским актером Вин Дизелем.

Снимками с ними украинец поделился в сторис Instagram.

© instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
© instagram.com/andriyshevchenko
instagram.com/andriyshevchenko
  • Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.
  • Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
  • На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко показал, как отдыхает после ухода из сборной Украины.

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