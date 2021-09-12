Шевченко посетил этап "Формулы-1" в Италии и встретился с легендарными личностями

Шевченко посетил этап "Формулы-1" в Италии и встретился с легендарными личностями

Легенда отечественного футбола продолжает отдыхать от самого популярного вида спорта.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил Гран-при Италии "Формулы-1".

44-летний специалист побывал на автодроме в Монце, где встретился с известными личностями. Шевченко сделал совместные фото с легендой итальянского футбола Франческо Тотти, восьмикратным олимпийским чемпионом, спринтером из Ямайки Усэйном Болтом и знаменитым голливудским актером Вин Дизелем.

Снимками с ними украинец поделился в сторис Instagram.

instagram.com/andriyshevchenko

instagram.com/andriyshevchenko

Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.

Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шевченко показал, как отдыхает после ухода из сборной Украины.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку