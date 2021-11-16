Шевченко пожелал победы сборной Украины в судьбоносном матче квалификации на ЧМ-2022

Шевченко пожелал победы сборной Украины в судьбоносном матче квалификации на ЧМ-2022

Новоиспеченный наставник "Дженоа" верит в своих бывших подопечных.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который в этом месяце возглавил клуб итальянской Серии А "Дженоа", не забывает о национальной команде.

Читайте также: ЧМ-2022: кто уже вышел в финальный турнир

45-летний специалист пожелал успеха своим экс-подопечным в решающем поединке отбора на Чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Вперед к победе! Болеем за нашу сборную!", - написал Шева на своей странице в Twitter.

Вперед к победе!

Болеем за Нашу Сборную!



Forward to victory! Мы все поддерживаем наш национальный лад, хороший подарок для тонны! ⚽️ @uafukraine pic.twitter.com/ZTLif484nb — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 16, 2021

Отметим, что именно под руководством Шевченко "сине-желтые" начали отбор на ЧМ-2022. В трех стартовых турах украинская сборная трижды сыграла вничью.

Летом Шевченко покинул сборную Украины по истечении срока контракта. Уже под руководством Александра Петракова "сине-желтые" одержали одну победу и трижды сыграли вничью.

Матч Босния и Герцеговина - Украина состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию игры.

Смотрите также: Отбор на ЧМ-2022: кто сыграет в стыковых матчах

Перед последним туром сборная Украины с 9 очками занимает третье место группы D, отставая от Финляндии на 2 балла. Босния и Герцеговина (7 пунктов) после поражения от финнов (1:3) потеряла все шансы пробиться на мировое первенство.

потеряла все шансы пробиться на мировое первенство. Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном , обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль.

, обеспечила себе первое место и прямую путевку на мундиаль. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Украины и Финляндии. Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку