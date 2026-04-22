Шевченко прокомментировал уход Реброва из сборной Украины

Сергей Ребров и Андрей Шевченко / © УАФ

Реклама

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко прокомментировал уход Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины.

Шевченко поблагодарил Реброва за его работу и в том числе за вклад в развитие молодых футболистов, а также отметил, что национальной сборной нужно двигаться дальше и принимать новые решения.

"Мы благодарим Сергея Станиславовича за его работу, вклад в развитие молодых футболистов. Сегодня нам нужно двигаться вперед и принимать новые решения, которые станут фундаментом будущего сборной", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Реклама

Кто станет новым главным тренером сборной Украины — будет сообщено позже.

В то же время Ребров продолжит работать в структуре УАФ как вице-президент и член Исполнительного комитета.

Напомним, Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Под его руководством "сине-желтые" квалифицировались на Евро-2024, но там не сумели выйти из группы. Также команда не пробилась на чемпионат мира-2026, проиграв Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора.

Под руководством Реброва сборная Украины провела 34 матча — 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Реклама

